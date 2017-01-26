輔大性侵案判決出爐 男學生遭判3年半

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（17：44更新）輔大性侵案判決出爐！輔仁大學王姓學生前年6月27日間，於畢業晚會後於陪學姊返回宿舍途中，在電梯外性侵喝醉的學姊。新北地方法院檢察署於去年1月依乘機性交罪起訴王生，新北地院今天下午依乘機性交未遂罪，判王男有期徒刑3年6個月，可上訴。

判決指出，王生為被害人直屬學弟，於2015年6月27日晚間在校園內參加畢業聚會，隔天凌晨攙扶喝醉狀態的學姊走回宿舍，途中將她帶至電梯旁走廊不易遭人發現處，褪下學姊和自己的短褲與內褲，欲將陰莖插入之際，遭學姊男友撞見，而未能性交得逞。

合議庭認為，檢察官認為王生所為是乘機性交既遂罪，但王生犯罪行為尚屬未遂階段，因此減輕其刑，依乘機性交未遂罪，判王男有期徒刑3年6個月。

輔仁大學也未因判決結果加重或更改已遭退學的王生之處分，輔仁大學稍早聲明「王男已被退學，尊重司法判決」，表示王生已於去年一月遭起訴時被退學，後提出申訴，申訴評議委員會認為王生申訴無理由，維持退學處分。

此案因受害女學生男友於社群媒體發文，指控吃案、不當言語造成女學生二度傷害，引發社會高度關注，而輔仁大學社會科學院院長夏林清、心理學系系主任何東洪亦因行政疏失遭停職。

(中時)