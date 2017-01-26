謝向榮連13年播除夕 喊話要陪觀眾「一生一世」

謝向榮、廖方潔負責除夕夜播報，陪觀眾圍爐。（TVBS提供）

TVBS新聞台主播謝向榮、廖芳潔是今年的「圍爐主播」，兩人將陪全國觀眾一起吃團圓飯圍爐守歲。謝向榮連莊13年在主播台圍爐，創下台內紀錄，更是國內主播無人能及！

他表示，將以做除夕特別節目「春晚」的拚勁心態，擔綱２個小時的年夜飯、晚間新聞時段的播報，而廖芳潔則「接棒」登場，接續在他新聞時段後，陪觀眾守歲，迎接雞年到來。

為此，公司特別準備豐盛的日式芝麻豆乳海陸養生鍋，提前讓兩位主播在播報前先暖暖胃，感受溫暖圍爐氣氛。謝向榮蟬聯13年圍爐播報大任，同事們抱以感恩，說他連莊13年了，要陪觀眾「一生一世」！

對於每年在大團圓時節都無法陪伴家人，謝向榮有著不同想法，他說：「能陪著千千萬萬的家庭，共享珍貴的團圓夜，是我畢生榮幸，期待明年繼續。」

(中時)