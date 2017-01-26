輪胎廠大火後 多環芳香烴無明顯污染

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環保署今天表示，日前泰豐輪胎工廠大火的污染物檢測結果已全數出爐，除了日前公佈的戴奧辛數值偏低外，多環芳香烴也無明顯污染。

中壢泰豐輪胎工廠上週發生大火，環保署在工廠周遭設立3檢測點檢測戴奧辛，結果顯示戴奧辛平均值都在環境背景值內，也遠低於日本訂定的排放標準。

另一項污染物多環芳香烴的檢測結果也已經出爐，環保署官員指出，也並無明顯污染。

環保署說，根據檢測結果多環芳香烴驗出的濃度僅幾十個ppb，約在10的負8次方左右，遠低於綜合性的致癌風險10的負6次方數值，也就是說對人體無明顯影響，民眾不需過於擔心。1060126

(中央社)