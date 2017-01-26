阿里山與奮起湖 春節行駛免費接駁車
由於阿里山、奮起湖遊憩區停車空間不足，阿里山國家風景區管理處將於農曆春節期間行駛免費接駁專車，歡迎遊客利用。
阿里山國家風景區管理處表示，今年農曆春節有6天假期，有鑑於往年春節期間大量人車湧向阿里山區，造成交通阻塞，阿管處已協調警政及監理單位加強疏導交通、取締違規停車及流動攤販。
由於阿里山森林遊樂區、奮起湖遊憩區內停車空間不足，阿管處與林務局嘉義林區管理處將於春節期間提供阿里山森林遊樂區、奮起湖遊憩區2線免費接駁專車，請遊客多加利用。
其中，阿里山森林遊樂區免費接駁專車，在阿里山公路（台18線）89至95公里間設有招呼站，免費接駁至阿里山森林遊樂區收費大門，接駁日期為1月28日（大年初一）至2月1日（大年初五）每日上午8時至下午5時。
石棹─奮起湖遊憩區免費接駁專車，在阿里山公路（台18線）61.5公里處的樂野服務區經石棹，行駛至奮起湖第3停車場，免費接駁日期為1月29日（大年初二）至1月31日（大年初四）每日上午9時至下午5時，雙向對開。
阿管處特別提醒開車的民眾，農曆春節期間，石棹至奮起湖採單向行車管制，去程由阿里山公路（台18線）63.6公里處經頂石棹輔助道路至169縣道，回程走169縣道。
此外，阿管處也提醒遊客，由於山區氣候變化劇烈，常有氣溫驟降情形，請旅客事先預訂住宿，並攜帶足夠禦寒衣物，以免著涼受凍。1060126
(中央社)
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