春節前夕 新北稽查電影院公安全合格

新北市新聞局會同消保官稽查全市電影院，公共安全及營業管理均合格。（新聞局提供）

農曆春節將至，新北巿新聞局25日及26日會同消保官，前往電影院稽查公共安全及營業管理，11家電影院除林口威秀影城安全梯清潔待改善外，其他業者皆檢查合格，票價也無調漲。

新聞局表示，將持續加強電影院的業務稽查，查有不合格的業者將依《電影法》等相關規定裁處罰鍰或要求限期改善，保障民眾觀影權益。

新聞局指出，此次稽查三重區幸福戲院、天臺戲院、板橋區林園電影城、華麗電影院、秀泰影城、威秀影城、新莊區鴻金寶電影院、國賓影城、林口區國賓影城、威秀影城、中和區國賓影城等11家電影院。

有關公共安全部份，11家業者在逃生通道及安全梯均無堆放雜物，安全門也無上鎖，確保緊急危難時救災及逃生動線的順暢。新聞局提醒民眾，在觀賞電影時也請留意緊急出口及相關逃生動線，以維護自身安全。

此外，林口威秀影城今日稽查時，發現安全梯有煙蒂棄置的情況，新聞局要求業者立即改善完成。

有關電影院最易引起消費糾紛的禁帶外食規定，消保官表示，依據相關規定，業者不得禁止消費者攜帶食物進入映演場所，但味道嗆辣、濃郁、高溫熱湯飲或食用時會發出聲響的食物，得於映演場所明顯處揭示或標示禁止攜入。

新聞局也指出，這次受查核的業者對禁帶味道嗆辣、濃郁、高溫熱湯（飲）或食用時會發出聲響之外食品項，均有明確列舉，有助於減少此類爭議。

提醒民眾，至電影院觀影如有任何消費爭議，可撥打全國消費者服務專線1950或市政服務專線1999，外縣市請撥（02）29603456，將有專人提供消費諮詢並協助申訴。

(中時)