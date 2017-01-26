花毯節未認養盆栽 轉換公園綠地堆肥活化使用

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台中市花毯節落幕後，花卉何處去？市府表示，未被認養的盆栽，已轉換公園綠地堆肥活化使用。（盧金足攝）

「2016台中國際花毯節」活動結束後，傳出花朵盆栽疑似被丟棄，台中市政府觀光旅遊局今天（26日）澄清，花毯節展期結束後，園區草花優先提供后里及山城地區機關、學校、社區里民辦公室等認養栽種，其餘未認養部分，主辦機關將草花與塑膠端盆分離後，另外裝袋堆置發酵，供公園綠地轉換綠肥運用，民眾所見堆置於地面上的花朵，為轉置綠肥包裝的運送過程，並非遭遺棄。

為回饋后里在地鄉親在花毯節活動期間，社區里民及志工投入大量人力參與活動舉辦的辛勞，1月8日「2016台中國際花毯節」結束後，展後園區草花優先提供后里及山城地區機關

、學校與社區里民辦公室等認養栽種，期望藉由公園綠地草花植栽後，美化台中市山城地區公園環境。

至於機關學校未認養部分盆栽，主辦機關將草花與黑色塑膠端盆分離後，另外裝袋堆置發酵，以供全市公園綠地轉換成綠肥運用。民眾所見為草花進行塑膠端盆分離後，大量包裝轉置成綠肥包裝的運送過程。

(中時)