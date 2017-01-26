保障民眾健康! 廉政署食安平台年前專案清查

我要評比

法務部廉政署為農曆春節期間，為保障民眾健康，指示食安管理機構政風單位「食品安全廉政平台」 實施專案清查，以掌控食安源頭消彌不法，並持續執行食安稽查，確實保障民眾食的安全。

廉政署表示，廉政署2015年4月統籌與食安管理相關衛生福利、財政、經濟、農業、環保等中央部會及縣市政府共27個政風機構，成立「食品安全廉政平台」，藉由建置跨域整合網絡及導入廉政工作能量，協力貫徹落實食品安全管理機制，維護保障全民健康。

廉政署食安廉政平台因應專案議題需要，成立衛福、財政等4個食安工作小組，執行「食安稽查會同參與」及「食安情資蒐集運用」兩項任務，成立迄今會同參與食安稽查已達5400件另蒐報180案食安情資，移請司法警察機關偵辦或由權管機關進行裁罰。

食安平台重要偵辦案件，包括關務署關員洩漏查緝機密使輻射區食品闖關案、食品藥物管理署官員收受藥廠賄賂使藥廠PIC/SGMP評鑑過關案、牡蠣產銷履歷驗證機構偽造驗證記錄案、緝獲走私劇毒禁用農藥案、以三精一水（酒精、香精、糖精、水）違法釀製紅酒案等。

廉政署強調，農曆春節前，各食安平台成員特別加強邊境查驗異常廠商及年節性需求產品等食安情資蒐報，近日財政部食安工作小組與檢調合作，破獲業者以金門小三通走私大陸香菇達2000公斤案，遏止有害食品流入市面。

同時，食安平台亦與關務署台北關共同執行春節前夕「通關風險防制專案查察計畫」，查獲大陸紅棗、瓜子、鴨翅、乾香菇等未經查驗認可食品、虛報貨名之大陸茶葉及逃避管制之藥品等。

廉政署表示，食安平台將持續建置黑心廠商資料庫加強稽查，進行邊境管理專案清查掌控食安源頭，以消彌不法，確實落實食安五環政策，協助建構優質食安環境，保障大眾食的安全。

(中時)