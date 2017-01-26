因應春節 中市交通局提供舊建國市場臨時停車場
為解決台中火車站周邊大量的停車需求，市府利用已拆除完成的舊建國市場基地，先行闢建臨時停車場，約可提供149席汽車格、800席機車格，今天（26日）下午開放停車，除讓農曆春節期間搭乘火車、客運及年節返鄉的民眾方便停車外，也可進一步減少火車站週邊違規停車問題。
交通局長王義川表示，舊建國市場臨時停車場闢建工程，原預計在2月上旬完成開放，為方便農曆春節期間市民搭乘火車、客運及年節大量返鄉人潮的停車需求，特別協調承包商於假日期間趕工施作，提前完工，並在今日下午2時開放市民停車。
舊建國市場臨時停車場，將可舒緩周遭停車供給不足問題，並可進一步減少火車站週邊違規停車，提升行車順暢。
(中時)
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