Wonder Girls宣布解散 那些年...尾牙洗腦神曲大回顧
韓國女團Wonder Girls，當年以一曲《Nobody》紅遍全台，該曲也成為各大公司尾牙炒熱氣氛必備的神曲之一，今（26日）宣布解散，震驚一票粉絲！現在就讓我們一起回顧那些年，在尾牙不斷放送的洗腦神曲吧！
1. Wonder Girls 《Nobody》
由5位成員組成的韓國女團Wonder Girls，2009年憑著《Nobody》爆紅網路，輕快旋律加上朗朗上口的歌詞，在台灣掀起一股模仿潮，經紀公司也打鐵趁熱，宣布Wonder Girls推出《Nobody》英文版，正式進軍美國市場。
2.王彩樺 《保庇》
王彩樺2010年底推出新曲《保庇》，副歌洗腦旋律在網路刮起一陣旋風，原來這首歌是翻唱韓國女團T-ARA的《Bo peep Bo peep》，朗朗上口的歌詞加上簡單好記的「保庇」動作，順利成為該年各大尾牙上的表演神曲之一。
3. Psy 《江南Style》
說到尾牙神曲就不得不提，韓國歌手PSY在2012年推出的《江南Style》，不僅成為YouTube觀看次數最多影片，至今已突破27億點閱，連第一名模林志玲2013年在大陸春晚上，也要應景來一下《江南Style》的騎馬舞。
4.筷子兄弟 《小蘋果》
大陸團體筷子兄弟2014年憑著神曲《小蘋果》一夕爆紅，MV中還請到韓國女星裴瑟琪助陣，輕快曲風，符合大眾口味，還一舉拿下2014年全美音樂獎的年度國際最佳流行音樂獎。
5. PIKO太郎 《PPAP》、星野源 《戀》
說到2016年尾牙最夯神曲，非屬日本諧星PIKO太郎的《PPAP》與日劇《月薪嬌妻》片尾曲《戀》莫屬。《PPAP》令人上癮的節奏、無意義的歌詞，加上簡單的滑稽舞步，讓該曲推出1個月，變突破700萬人次點閱；而新垣結衣在《月薪嬌妻》萌跳戀舞的可愛模樣，更在台灣引爆一陣模仿潮，連東森美女主播吳宇舒也跟風跳上一段。
(中時電子報)
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