溪頭妖怪村新春山神祭 山妖幫忙打小人
春節假期，溪頭妖怪村從大年初一（28日）到初六，推出「山神祭─清繅」敬天祈福祭典，今年特別製作年節限定「小人卡」，每天晚上8時限量發送，遊客參加山妖赴宴，山妖將會幫忙除穢打小人，迎接快樂新年！
溪頭娛妖怪村長林志穎表示，春節期間，妖怪村吉祥物枯麻與八豆，將於上午11時、下午5時發送紅包；今年特別號召溪頭附近旅宿業者共襄盛舉，紅包內容豐富，有住宿券、現金消費券、飯店抵用券等，每天還會送出一面純金的金牌！
妖怪村商圈發展協會理事長林修誠表示，希望與溪頭業者一起營造大溪頭商圈，共同為觀光努力，把大獎藏在紅包，為遊客製造驚喜；共襄盛舉的業者，包括金台灣山莊、溪之谷民宿、尚緹民宿、盛軒渡假山莊、溪頭青年活動中心、米堤飯店、星光山嶽擺貨公司、雅筑小站、立德飯店、聽濤園渡假山莊。
最熱門的咬人貓麵包，過年期間推出「招財熊咬金」活動，每天出爐3次，麵包中藏有金牌，吃麵包得細嚼慢嚥，一不小心，可能就咬到金牌！
晚間7時山神祭，由山妖以稻穗驅趕年獸─山繅，並恭請鳳凰山神親臨現場，開啟大遊行─鳳凰瞳光耀溪頭；接著上場的「山妖赴宴」，由山妖阿傻與布魯為遊客祈福，並以各種方式打小人，如火烤小人、拖鞋驅趕小人、稻穗除穢等，掃去陳年穢氣，清朗迎接新年。
(中時)
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