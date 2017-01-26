管用合一 南投林管處同意台中露營區用地撥用

▲南投林區管理處為落實管用合一，同意臺中市政府撥用中正露營區的現有公共設施用地。（林管處提供）

林務局南投林區管理處為落實大坑風景地區既有設施管用合一，同意台中市政府撥用中正露營區現有多項公共設施用地面積約4.3公頃，後續將由台中市政府教育局做更有效管理，為大坑地區觀光遊憩注入新活力。

南投林管處長李炎壽表示，中正露營區位於臺中市第1501號保安林，該地主要功能為保護大坑及其下游地區安全、改善周遭環境微氣候及提供民眾休閒場所。

露營區內早期既存的管理站、活動場、露營區、涼亭、公廁等多項公共設施，地勢平坦，包含北屯區大政段374地號等19筆土地，面積4.366065公頃，符合森林法第25條及保安林解除審核標準第2條規定，林管處配合市府需求依法完成保安林解除。

大坑風景地區被譽為台中的後花園，一直以來是市民鍛練身體，假日出遊踏青好去處，而位於該區的中正露營區由台中市政府教育局依規定辦理撥用，既有設施後續維護管理較為便捷，也可提供民眾優質的遊憩品質，促進地方經濟發展，林管處除積極協助也樂觀其成。

(中時)