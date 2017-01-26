司院澄清 法官所得替代率非235％

有網路媒體日前報導，法官退休金與退養金最高總和所得替代率可達235%，司法院今(26)日澄清指出，依《法官法》第78條規定，實任法官自願退休時，除依公務人員退休法規定給與退休金外，加給退養金，其月退養金、月退休金及每月公保養老給付優存利息的退休給與合計數，不得超過同俸級現職法官每月俸給的98%為上限，並沒有法官退休後最高總和所得替代率可達235%情事，有關報導與事實不符。

(中時)