輔大性侵案 學弟判3年6月

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我要評比

輔仁大學心理系王姓學生，涉嫌於去年6月某日、送學姊回宿舍期間，趁機猥褻、性侵。新北地方法院今天依乘機性交未遂罪，判處王男3年6月徒刑，全案可上訴。

全案由於學姊男友不滿學校處理態度，指控系主任何東洪、社會科學院院長夏林清等人處理不公。夏林清後來被輔大暫停社會科學院長職務。1060126

(中央社)