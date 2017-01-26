陸客來台減 他們這樣做就不怕

業界盛傳，大陸啟動新一年度對團客赴台旅遊的限額。面對大陸政治化操作陸客來台，陸委會也不敢樂觀。地方縣市的業者紛紛在寒冬中找出聚財之道，更有能力面對考驗。

自2016年大選以後，市場不時傳出陸客來台市場將「急凍」，而2016年陸客人數也出現下降的跡象。雖然大陸官方口頭上總推說是「市場行為」，但兩岸業者透過私下交換訊息，都清楚明白那雙「無形的手」。

在這波「急凍」中，一些積極的業者開始默默調整體質。

花蓮民宿業者劉又誠經營民宿11年餘，陸客減少，衝擊業績，他便提供民宿給自助婚紗的業者拍照，拓展民宿能見度。近來也開始和附近民宿結盟，舉辦「烤肉趴」，讓旅客有更多元的住宿體驗，盼拉抬業績。

此外，許多縣市政府希望趁這個時間，輔導觀光旅遊業轉型升級，加強業者接待國際旅客能力。並著手推動旅客市場多元化，規劃縣市的深度旅遊，整合觀光資源。

一名在花蓮觀光區賣紀念品做陸客生意的小販在陸客急凍後發現，台灣旅客更有消費力，特別是來進香的阿公阿嬤，最愛買布玩偶給孫子。本來以賣鑰匙圈等紀念品的小店，現在改為主打布玩偶，成功拉抬業績。

行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正曾在2016年底向媒體表示，2016年陸客來台總人數較2015年同期減少18.5%，其中團客減少29.9%。政府已對2017年陸客來台旅遊的前景，做「最壞打算、最好準備」來因應。1060126

(中央社)