迎接農曆新春 來雲林除夕玩過年

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迎接農曆新春，雲林各廟宇邀民眾，從除夕玩到過年，有贈送巨無霸高麗菜、美金開運紅包、飯店住宿券、迎財神等，歡喜迎新年。

農曆春節到，從除夕夜到過年，雲林各指標廟宇活動滿檔。麥寮拱範宮除夕夜邀民眾，晚間11時起前100人，獲贈25台斤巨無霸高麗菜；並首創的雲端APP「Bless光明燈」，用行動裝置連結就可完成點燈。

西螺福興宮的除夕炸年獸、持火把遊行、高空煙火秀、開廟門、搶頭香，已成民眾必遊焦點之一，今年除了發送6600包美金一元開運紅包，劍湖山世界及王子大飯店推出信徒獨享優惠，搶得頭香並可獲樂園門票。

劍湖山世界迎接農曆雞年，特別設計「金雞報喜財運到」大型花燈展覽，將由財神駕駛，大金雞拉著整車金銀財寶，送來喜氣財運，將於年初一盛大開幕。

北港朝天宮邀民眾除夕夜來廟口守歲，與街頭藝人迎新春，當天晚間8時30分起活動接連登場，然後在午夜11時15分，共迎開廟門。

北港武德宮將在除夕夜晚間9時起舉行晚會，11時團拜恭祝天官武財神新年快樂，現場將發送錢母小紅包，武德宮表示，從除夕到年初九，24小時開放，歡迎民眾來迎春祈福。1060126

(中央社)