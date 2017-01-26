過年在家看電影 除夕圍爐首播強片

我要評比

電影台推出「雞年」新春強片，在家看電影過年，27日除夕全台首播強片有「惡棍英雄：死侍」、「寒戰2」、「動物方城市」等片，陪伴觀眾圍爐。

今年農曆春節假期從27日到2月1日，電影台紛紛祭出新春強片陣容，陪伴觀眾在家過年，強力主打的全台首播片單更是吸睛，6天連假每晚9時展開收視大戰。

Star Movies以全台票房新台幣3.6億元的「惡棍英雄：死侍（Deadpool）」打頭陣，好萊塢影星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）飾演史上最嘴賤的超級英雄，穿紅色緊身衣上演激烈打鬥，不僅充滿黑暗幽默感，還會和觀眾哈拉。

華語動作片雙雙上陣，東森電影台推出香港警匪電影「寒戰2」，集結金馬影帝郭富城、梁家輝及周潤發同台鬥智飆演技；衛視電影台以香港導演王晶執導、劉德華與黃曉明主演喜劇動作片「偷天特務（又名王牌逗王牌）」迎戰。

不想看打打殺殺，東森洋片台有老少咸宜的迪士尼動畫「動物方城市（Zootopia）」，描述只有動物、沒人類存在的城市，富有正義感的兔子警官與狡猾狐狸攜手辦案，解決城市最大危機。

過年習慣看賀歲片票房天王豬哥亮笑一笑的觀眾，就要轉到緯來電影台，有豬哥亮領軍林美秀、安心亞、黃鴻升演出的「大顯神威」，看賭徒師公「豬哥仙」如何幫含冤女鬼「晴霞」解開冤屈。1060126

(中央社)