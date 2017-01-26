童仲彥遭指家暴 婦援會：不容姑息

台北市議員童仲彥被妻子李秀環控訴家暴，婦援會今天表示，家暴是不容姑息的暴力犯罪行為，而「家暴絕非家務事」，呼籲大家主動表達關心並介入阻止。

童仲彥昨天被妻子李秀環控訴家暴，引發社會關注，童仲彥今天早上也宣布退出民進黨。投入家暴服務與防治工作20年的婦女救援基金會今天發布新聞稿表示，家暴是一種不容姑息的暴力犯罪行為，受暴者應勇敢對外求助，打破暴力循環模式。

婦援會指出，童仲彥在整起事件被揭露的過程中，對於自身長期以來的施暴行為毫無歉意，身為民意代表及公眾人物，做了最壞的示範；而家暴是一種嚴重的暴力犯罪行為，沒有任何藉口可以將其合理化。

根據衛福部過去委託台灣師範大學進行的「婦女遭受親密關係暴力」調查顯示，台灣婦女每4人當中，就有1人曾經遭受伴侶的暴力傷害，其中精神暴力高達21%，其次是肢體暴力9.8%，性暴力7.2%。

婦援會指出，根據李秀環說法，她隱忍家暴除了不願破壞丈夫的公眾形象，另一個理由是想等丈夫回頭，許多家暴受害者都抱持同樣心態；然而，親密伴侶間經常出現「暴力的甜蜜循環」，受暴者因對方施暴後的溫情攻勢而混淆自責，持續相信施暴者會改變，卻因此陷入暴力循環無法掙脫，呼籲家暴受害者屏除這種錯誤迷思，勇敢對外求助，在專業的社福機構幫助下遠離家暴惡夢。

「家暴絕非家務事」，婦援會表示，李秀環陳述自己6年中遭受多達50餘次家暴，儘管她本人不願提告或申請保護令，但周遭親友完全不知情嗎？如果身邊的人能多付出一些關心，是否就能阻止這樣的家暴事件繼續發生。

致力於推動暴力預防教育的婦援會也提出「友善路人甲」概念，鼓勵民眾在聽聞或眼見暴力事件發生時，能主動表達關心並巧妙介入阻止，而童仲彥事件也提醒大家，社會是一個共構結構，唯有每一份子共同參與，才是遏止暴力發生的關鍵。1060126

(中央社)