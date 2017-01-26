竹縣：世大運足球賽場通過國際認證

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2017世界大學運動會足球賽將在新竹縣體育場進行，正式比賽場地已取得國際足球總會FIFA認證，未來可舉辦任何一種國際足球賽事。

新竹縣教育處表示，2017世大運足球賽場地在新竹縣，包含國際標準的正式比賽場地及練習場地各一，其中，正式比賽場地的興（修）建工程，進行基礎層施作、噴灑系統、主體2500人看台基礎開挖與鋼筋工程及舊有照明燈具拆除遷移。

教育處表示，工程自去年10月5日動工，歷經3個月的人工草皮足球場施工期，1月24日已取得國際足球總會（FIFA）最高等級2顆星認證通過。

教育處指出，為因應2017世界大學運動會足球競賽競賽場地需求，將原有足球場整建為人工草皮足球場地，規模為寬度75米，長度109米的國際標準足球競賽場地，賽事結束後，提供為新竹縣足球訓練、休閒運動及供政府舉辦國內外各級足球賽事會使用。

教育處說，FIFA去年11月即針對人工草皮足球場認證，需通過減震、垂直變形試驗、垂直球回彈、表面規律性、球滾動、旋轉阻力等測試，今年1月正式認證通過，使新竹縣第二運動場成為新竹縣市地區首座通過FIFA認證最高標準的2星認證人工草皮球場。

教育處表示，人工草皮建置除在養護上能夠大幅銳減花費外，也能夠提供高品質賽事空間；而且人工草皮不受雨天限制，也無需草皮休養期，全天候、全年皆可以使用，並可提供球員潔淨、安全與舒適的運動環境。1060126

(中央社)