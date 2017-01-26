Wonder Girls解散 10週年公開告別單曲
出道屆10年的南韓女團Wonder Girl與所屬公司合約期滿，今天宣布將正式解散，下月10日出道10週年當天將發行最後一張數位單曲，與歌迷道別。
曾以「Tell Me」、「Nobody」等人氣歌曲紅遍海內外的南韓女團Wonder Girls，本月初就傳出合約將在1月中旬到期，部分成員與其他經紀公司接觸的消息，所屬經紀公司JYP娛樂今天透過媒體，正式宣布Wonder Girls解散消息。
JYP娛樂聲明表示，公司與成員聽取各方意見，經過長時間討論後，最後做出解散的決定，成員婑斌與惠林會與公司續約，繼續進行音樂、戲劇與主持等多樣活動，譽恩與善美經考慮後，決定離開公司，重新出發。
Wonder Girls 2007年以「Irony」一曲出道，10年間歷經數次成員變動，2015年以4人樂團形式回歸南韓樂壇，推出幾張團體與個人作品都有不錯成績，最後還是走向各奔東西的結局，令人不勝唏噓。
韓媒TV Report報導，JYP娛樂表示，Wonder Girls預計將在2月10日出道10週年當天推出最後一張數位單曲，向10年以來持續支持她們的歌迷表達謝意。（譯者：中央社廖禹揚）1060126
(中央社)
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