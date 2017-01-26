書法世家兼撞球高手 染毒被逮
嘉義市警方查獲一名拉K的侯姓男子，氣質出眾，經細查後發現，他不僅出身書法世家，更是撞球國手，可謂文武雙全，卻因誤交損友而染毒。
嘉義市警方昨天接獲線報，前往嘉義縣中埔鄉查緝毒品，在侯男家中搜出K他命毒品108公克，侯男坦承持有、吸食，由警方移送法辦。
警方表示，侯男氣質出眾，與一般毒品人口迥異，在搜索過程中，警方發現侯家掛滿書法作品及獎牌，後來才得知，原來侯男出身書法世家，家中每人都是書法好手，侯男還是撞球高手。
警方指出，侯男在學生時代曾多次代表國家出賽，獲獎無數，昔日曾是師長心目中的好學生，如今卻染上毒品，連警方也為之唏噓不已。
侯男表示，他退伍之後，曾想將興趣與工作相結合，因此到撞球場擔任駐場老師，由於撞球場生意起起伏伏，他因生活壓力過大，再加上誤交損友，才不知不覺染上毒癮。
侯男向員警表示，當警方上門查緝的那一刻，他看到年邁父親哀傷、失落的表情，讓他非常難過，因此決定將痛定思痛，徹底戒毒，重拾往日光輝，再展新生活。1060126
(中央社)
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