上海猶太人遺跡 獨特歷史記憶

上海堪稱中國大陸最有異國風情的城市之一，若來此地觀光，除了欣賞建築宏偉的外灘、漫步悠閒的前法租界，不妨也一探記錄二戰前後猶太人在上海生活的「猶太難民紀念館」。

1930年代，納粹領袖希特勒開始在德國政壇崛起，逐步實施排斥甚至抓捕猶太人的政策，許多當地猶太人為了生命安全，不得不逃離。

當時歐美許多國家，或出於不願意接納太多難民影響自身，或是害怕德國的勢力，因此紛紛對猶太人關上大門，上海成了許多猶太人逃避納粹迫害的避風港，估計從1933年到二戰結束，收留猶太難民3萬多人。

根據鳳凰周刊的文章「二戰中猶太人的上海旅程」，這些猶太人能輾轉來到上海而倖免於難，與中華民國外交部的同情、中華民國駐維也納總領事何鳳山無條件簽發上海簽證的義舉、滿洲國駐德公使館及日本駐立陶宛領事經手的上萬張過境簽證有關，也與當年上海的租界地位及大國間複雜的利害考量有關。

當年上海猶太人聚會的「摩西大會堂」，如今就是「猶太難民紀念館」的一部分。館內記錄了這些猶太人在上海生活的點滴，不少人表示，生活雖苦，甚至在日本占領上海階段受到屈辱，但與當地中國居民的相處很和諧。

只是，向來不提「中華民國」4字的大陸官方，「全盤接收」了這段發生在中華民國時期的歷史，直接稱何鳳山為「中國」的外交官，館內一切說明都是「中國」，只有展出的證件上，還留有那抹不去的中華民國年份。年輕一代倘若不去思考，很容易誤將這一切與當前中共政權相連結。

受到20世紀戰亂影響，在中國大陸土地上，有一座紀念別國人苦難的「猶太難民紀念館」，有紀念日本人殘害中國人的「南京大屠殺紀念館」，但是至今仍沒有紀念自己人折磨自己人的「文化大革命紀念館」。

作家巴金生前的遺願之一就是建立一座文革紀念館，儘管大陸官方抬高了巴金地位，但這個遺願並未實現，公開談論甚至追究文革責任在大陸仍是禁忌。

對待苦難不該有區別。什麼時候中國人能以反省及警惕的心參觀文革博物館，如同德國總統高克（Gauck）2016年3月訪問上海猶太難民紀念館，這將會是值得銘記的里程碑。1060126

(中央社)