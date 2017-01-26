陽岱鋼婉拒打經典賽 多家日媒關注報導
旅日台灣職棒球星陽岱鋼被列入世界棒球經典賽台灣代表隊28人名單中，不僅台灣重視，日本媒體也非常關切他的動態，今天多家重要日媒報導陽岱鋼與球團討論後，婉拒參賽的決定。
日本放送協會（NHK）、朝日新聞等主流媒體，以及Sponichi Annex網路媒體都報導了這個消息。去年底加盟日本職棒讀賣巨人隊的陽岱鋼將專心準備新球季，因此辭退代表台灣參加今年的棒球經典賽。
多家媒體指出，這是他和球團多日來討論的結果，並已向台灣方面表達辭意。
2017第4屆世界棒球經典賽預賽定3月於南韓舉行。去年球季不慎受傷，肋骨骨折的陽岱鋼名列中華隊總教練郭泰源日前公布的28人名單中。對於是否代表台灣出賽，陽岱鋼之前並沒有明確表態，只說「考量傷勢復原狀況再決定」。
「體育日本」今天報導指出，陽岱鋼主要是考量今年剛轉隊，需要時間適應，再則是2月份還要參加一軍集訓，目前以調整自己的狀況迎接開幕賽為最優先，因此婉拒參賽經典賽。
對於自己入選28人名單一事，他當時表示，雖有聽聞，但自己還需多加練習，去年8月的骨折傷勢，現在也不敢大意。球團方面也希望他能以萬全之姿面對季賽，因而達成不參加的共識。
陽岱鋼2013年時曾參加第3屆經典賽，幫助台灣打進八強。1060126
(中央社)
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