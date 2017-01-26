天津旅行團腹瀉 3人驗出諾羅病毒

我要評比

中國大陸天津旅遊團8名陸客13日清晨出現嘔吐、腹痛等症狀，經嘉義市衛生局前往餐廳採驗，有3人驗出諾羅病毒陽性反應。

嘉義市衛生局今天表示，由30名陸客組成的天津旅行團，於本月10日入境台灣，12日晚間在嘉義市某火鍋店用餐，當天晚間10時至隔日凌晨4時，陸續有8名團員出現腹瀉、嘔吐、腹痛等症狀。

由於8人都前往醫院掛號看診，但未打點滴，僅由醫師開處方藥物後離院，衛生局除了通報疾病管制署及食品藥物管理署採取防疫措施外，並前往陸客用餐的火鍋店採驗。

衛生局指出，為釐清病原體，疾病管制科採集有症狀的4名陸客團員、3名餐廳廚工的檢體送驗，其中3名陸客團員驗出諾羅病毒陽性反應、另1名為陰性；3名廚工皆為陰性反應。

由於餐廳供應個人式的火鍋，現場已無食餘檢體，經衛生局抽驗白飯及熟白蝦檢體，檢驗原性大腸桿菌、沙門氏桿菌、腸炎弧菌、仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌皆為陰性反應。

衛生局表示，經調查當天餐廳供應300餘份火鍋等資料研判，由餐廳造成食物中毒的可能性不高。

衛生局提醒民眾，諾羅病毒具高傳染力，可藉由排泄物汙染或嘔吐物飛沫傳播，潛伏期約18至72小時，年關將至，民眾圍爐聚餐應做防疫措施，才能健康平安過好年。1060126

(中央社)