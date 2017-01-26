新北春節前稽查電影院 公安均符合規定

新北巿新聞局今天表示，25、26日針對市內11家電影院進行公共安全及營業管理稽查，除林口威秀影城安全梯清潔待改善外，其他業者皆檢查合格，票價也無調漲。

新聞局指出，本次共稽查三重幸福戲院、天臺戲院、板橋林園電影城、華麗電影院、秀泰影城、威秀影城、新莊鴻金寶電影院、國賓影城、林口國賓影城、威秀影城、中和區國賓影城共11家電影院。

有關公共安全部分，11家業者在逃生通道及安全梯均無堆放雜物，安全門也無上鎖，確保緊急危難時救災及逃生動線的順暢，民眾在觀賞電影時也請留意緊急出口及相關逃生動線，以維護自身安全。

另外，林口威秀影城今天稽查時發現安全梯有菸蒂棄置的情況，新聞局也請業者立即改善完成。1060126

(中央社)