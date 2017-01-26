新北春節前稽查電影院 公安均符合規定
新北巿新聞局今天表示，25、26日針對市內11家電影院進行公共安全及營業管理稽查，除林口威秀影城安全梯清潔待改善外，其他業者皆檢查合格，票價也無調漲。
新聞局指出，本次共稽查三重幸福戲院、天臺戲院、板橋林園電影城、華麗電影院、秀泰影城、威秀影城、新莊鴻金寶電影院、國賓影城、林口國賓影城、威秀影城、中和區國賓影城共11家電影院。
有關公共安全部分，11家業者在逃生通道及安全梯均無堆放雜物，安全門也無上鎖，確保緊急危難時救災及逃生動線的順暢，民眾在觀賞電影時也請留意緊急出口及相關逃生動線，以維護自身安全。
另外，林口威秀影城今天稽查時發現安全梯有菸蒂棄置的情況，新聞局也請業者立即改善完成。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。