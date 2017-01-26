崔順實宣稱人權遭嚴重侵犯 獨檢組否認

南韓總統朴槿惠閨蜜案主嫌崔順實的辯護律師李炅在上午在記者會中提出的崔順實人權遭侵害的主張。調查此案的南韓獨檢組發言人李圭(吉吉)今天對此嚴正否認。

南韓媒體報導，李圭(吉吉)表示，獨檢組檢察官從未如崔順實律師所說威脅誅滅三族。獨檢組在調查時，對犯罪嫌疑人及證人等都沒有逼供等侵害人權的行為。

崔順實律師李炅在今天上午舉行記者會表示，獨立檢察組在調查崔順實時，揚言令其全家破滅，還在律師不在場的情況下，強行訊問，侵犯當事人的人權。

韓聯社報導，李炅在還說，獨檢組檢察官拿崔順實的女兒和外孫等要脅，給她精神受到打擊。

崔順實在6次拒絕獨檢組傳喚後，25日被強制到案，她在抵達獨檢組辦公室時，在媒體記者前大聲喊冤。。1060126

(中央社)