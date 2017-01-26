桃機拆窗運賓士進管制區 旅客驚喜
桃園機場去年首次突破4000萬人次旅客，機場免稅店也下重本辦抽賓士車的活動先例，人員將車子推至二航展示區，旅客看到航廈管制區內有百萬名車，都驚呼太神奇。
昇恆昌免稅店副總潘翠宜今天指出，桃園機場去年旅客量逾4000萬人次，為重要的里程碑，昇恆昌最新春檔期推「滿千萬人、送百萬車」活動，自小年夜1月26日起至3月20日止，旅客於「昇恆昌桃園國際機場免稅商店」及「昇恆昌免稅預購網」單筆消費每滿新台幣8800元（菸類商品、餐廳、Cafe之消費除外），憑售貨單號上網登錄，即可參加價值252萬到Mercedes-Benz E-class百萬名車。
她說，總共送出兩台賓士車，2月、3月各送1輛，這是昇恆昌首次最大手筆的滿額抽獎活動，更是國內免稅商店史上第一次抽百萬名車的活動。
潘翠宜指出，因為要把兩台賓士轎車送到二航廈管制區是高難度，他們半夜從二航廈C1拆掉大窗戶，再把車子吊掛進來，用人力方式把車子推至展示區，一切合乎規定，也謝謝機場公司協助。
由於機場出境大廳管制區內有賓士轎車，旅客相當驚喜，紛紛拍照，還跟機器人互動，旅客說，今年獎品特大獎，他們一定會試試手氣。
另外，為慶祝機場4000萬人次旅客，采盟免稅店也有「天賜良機好禮送」摸彩活動，獎品包括中華航空歐洲來回機及金錶，旅客於1月26日至3月19日活動期間，在采盟免稅店單筆購物金額滿新台幣2000元(菸品除外)以上，有機會抽到中華航空歐洲來回機票(17名)，另有價值105萬的崑崙金橋百萬名錶、女用鑽錶等。1060126
(中央社)
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