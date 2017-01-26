除夕北高6小時？林全：不能百分百控制

行政院長林全26日視察春節疏運情形，被問及除夕北高能幾小時保證可達時，與交通部長賀陳旦日前回答方式相同，都是未正面明確回答，僅表示「當然是愈快愈好，當然這部分也不是百分之百能夠控制。」

媒體問林全：「剛剛已經巡視這麼多地方，這次有事先準備的話，有沒有辦法信心喊話，北高能幾小時保證？」

林全回答說，這部分是很專業的問題。尊重賀陳旦部長的規畫方式，原則上第一要把車流控制好，包含閘道管制、事先資訊的提供。至於道路狀況部分，因為無法完全控制外在因素，只希望萬一有發生事故的話，能夠盡快排除，避免造成塞車。「至於時間部分，當然是愈快愈好，當然這部分也不是百分之百能夠控制。」

再被追問：「所以今年有辦法給出6小時承諾嗎？」林全答：「剛剛已經講了。」

林全前往高公局交控中心、松山機場、台北車站及鐵路警察局台北分駐所等單位視察。期許工作同仁要落實相關整備工作，讓民眾平安順利到達目的地。同時也慰勞同仁辛勞，致贈加菜金與賀歲福袋，為春節辛苦留守的工作人員加油打氣。

(旺報)