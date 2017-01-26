中職4隊放年假 「薪」事拖過年
迎接農曆新年，中職4隊今起放年假，但4隊都還未談妥所有球員的合約，「薪」事都要「拖過年」，進度最快的Lamigo桃猿只剩林智平1名主力球員的薪水還未談定，獅隊還有包括潘武雄在內的3名主力戰將，但領隊蘇泰安表示：「都只差細節了，應該年後很快可以完成。」
統一獅還有包括潘武雄、劉芙豪、羅國龍、陳韻文等球員的薪水未談定，其中又以潘武雄的新約最受關注，他在2014年與獅隊的3年複數年約，去年月薪37萬，新約預期也是複數年約，月薪突破40萬，還可能附帶退休後的教練約。
對於潘武雄的合約，蘇泰安今天(26日)表示：「目前還有3名球員的合約還沒完全完成，包括潘武雄在內，確定要等到過年後，但都只差細節了，完成了再一併公佈。」而Lamigo桃猿今年早早就公佈談薪結果，幾乎已談妥全隊球員薪水，目前主力球員只差林智平新約未定，整體薪資上漲。
至於富邦悍將還有包括林益全、高國輝、胡金龍等「大咖」的合約還未談妥，中信兄弟也還有王勝偉等人還沒完成談約，可能都要拖到過年後。
(中時電子報)
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