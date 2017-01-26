許皓程辦EMPOWER籃訓營 野獸少俠力挺
打著「夢想飛翔、變得更強」口號的EMPOWER籃訓營，26日在金華國中體育館結束北區課程，身為籃訓營總教練的「皓呆」許皓程，除了請來昔日教練許晉哲，更邀「野獸」林志傑、「少俠」田壘兩大CBA球星站台，展現皓呆好人緣。
許皓程表示，EMPOWER籃訓營將於每年寒暑假期間固定舉辦，平常時間也會開放學齡前孩童的親子籃球課程，期望藉由不一樣的專業訓練，幫助學員達到自己目標與夢想，畢竟在他這個世代，最重要的還是回饋。
「像是許晉哲教練18年前在松山高中教過我，以及自己當年參加過NIKE CAMP的成長，所以我們這個世代的籃球員更該回饋給後輩，透過訓練幫助他們，」許皓程說，「真的感謝這麼多球員挺我，我們才有這麼堅強的教練團。」
26日不只許晉哲、林志傑、田壘等人現身，包含楊哲宜、陳世念、王建惟等人也當起助教，一一指導學員籃球基本動作，先前包含達欣教練范耿祥、岳瀛立、尚韋帆、施顏宗、陳冠全等SBL球員或教練，也都成為教練成員之一。
林志傑表示，自己跟許皓程是多年的隊友與兄弟，就算這次返台過年只有短短5天假期，當然要來現場力挺，「我相信許皓程一定可以當個好教練，他從以前當球員就會以身作則，且扮演球員與教練團之間的溝通橋樑。」
田壘也強調自己沒辦法不出席如此這麼有意義的活動，更認同許皓程的回饋看法，「一路走來，無論在籃球場上或場外，我都獲得不少人的協助，如今當然要換我有所回饋，幫助教導那些成長中的小朋友。」
(中時電子報)
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