蔡詩萍「不同國」批童仲彥 林書煒譙「豬頭渣男」

蔡詩萍、林書煒發文批評童仲彥「不是男人說」。（圖／中時資料照片）

蔡詩萍稱和童仲彥「不同國。（圖／翻攝自蔡詩萍臉書）

林書煒批童仲彥「豬頭渣男」。（圖／翻攝自林書煒臉書）

北市議員童仲彥和第二任妻子李秀環2014年結婚，昨(25日)李秀環指控遭家暴，甚至秀出被打到豬頭的照片，讓外界看了於心不忍，而童仲彥昨提油救火，形容和邱主任關係「不喜歡她就不是男人」，對此，作家蔡詩萍發長文回批：「童議員，很抱歉，我是男人，但你我不同國呢！」而林書煒也夫唱婦隨譙童仲彥「豬頭渣男」。

蔡詩萍昨以903字長文批評童仲彥的澄清記者會，蔡詩萍直言，先前有成龍「犯了所有男人會犯的錯」後，他便覺得「所有男人」被汙名化，再聽到童仲彥的「不是男人說」，他更覺得無言，並表示：「你不能因為自己沒膽量堅持承諾，或自己有膽量犯錯，就把所有人牽扯下水！這不僅很不公平，也很不道德！」

更讓蔡詩萍無法忍受的是「打女人」的行為，他反問童仲彥結婚時是如何承諾照顧對方的，他知道婚姻維持不易，但不應該用暴力解決，蔡詩萍說，他或許不是一般人眼中的「硬漢」，甚至會為視為柔弱，但他們知道分寸與尊重，「這，就是我跟你，童議員，我們最大的不同。所以抱歉了，我真的不是你所謂的那種男人！不過沒關係，反正我們不同國！」

而蔡詩萍妻子林書煒不久也轉發老公貼文，相當火大說：「我同意，婚姻之路的確處處是關卡。但把太太當沙包打得像『豬頭』的行徑，的確只有『豬頭渣男』做得出來」，並表示還是有很多男人對老婆呵護備至，病了醜了都不離不棄，這些互相扶持的點滴，才會是夫妻間最美好的故事。

(中時電子報)