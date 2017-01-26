廣東土豪村誕生 2000人分紅23億

我要評比

中國大陸廣東省珠海市斗門坭灣村最近成為名副其實的土豪村，因為村內賣地獲得人民幣5億元（新台幣23億元）紅利，由2000名村民瓜分，相當於每人可分到百萬新台幣。

廣東新快報今天報導，每名村民約可分得25萬元（約新台幣115萬元），第一期每人10萬元分紅已於23日開始發放，第二期每人15萬元將於春節後發放。

報導指出，像坭灣村一樣賣地致富的農村，在珠海還有不少。

據說，由於徵地拆遷，珠海橫琴新村、三灶魚弄村等地的很多村民，每戶獲得的補償更超過500萬元，「一夜暴富」的新聞在這裡並不奇怪。1060126

(中央社)