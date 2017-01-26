蔡總統參訪 期勉馬祖酒廠業績再創佳績
總統蔡英文今天率多位官員抵馬祖進行春節慰勉，蔡總統關心馬祖地方產業，特地前往馬祖酒廠八八坑道進行視察。蔡總統對馬祖酒品品質相當有信心，期勉今年馬祖酒廠營收再創佳績。
蔡總統下午抵達馬祖酒廠八八坑道視察，酒廠董事長陳秀華、總經理劉九銘率領員工歡迎。蔡總統走進坑道參觀，聽取馬祖酒廠總經理劉九銘介紹馬祖窖藏老酒及高粱的最佳場所與坑道特色。
劉九銘說，馬祖酒廠用心做好每一瓶酒，去年酒廠盈餘新台幣1.9億元，是創廠60年以來最高營收，「馬祖高粱酒」在105年的國宴酒會上獲選指定國宴酒，打開了馬祖高粱酒的知名度。連停產20年的馬祖老酒，現在也重啟生產線，回應地區民眾需求，亦是馬祖文化傳承。
蔡總統表示，馬祖高粱酒很好喝，酒瓶也設計的美觀，對馬祖酒廠相當有信心，未來業績還有很大的成長空間，相信酒廠業績能更上一層樓。縣長劉增應致贈蔡總統「第14屆總統副總統紀念酒」，蔡總統在去年推出的總統紀念酒上簽名落款。1060126
(中央社)
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