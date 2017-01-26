高市府及各界首長春節敬軍 前往海軍艦隊指揮部

高市府及各界首長春節敬軍前往海軍艦隊指揮部。（吳江泉翻攝）

106年度春節前夕高雄市政府及各界敬軍慰勞團，由民政局長張乃千代表市長陳菊率同高雄市軍人服務站及高雄市各工商團體代表，在農曆過年前刀夕，前往海軍艦隊指揮部慰勞，敬軍團一行人受到官兵熱烈歡迎。

張乃千局長表示，高雄市是我國海軍重要訓練中心及艦艇的母港，我海軍官兵長期不分晝夜寒暑辛勞巡弋海疆，讓國人得以歡渡節慶，並每年組敦睦艦隊遠航宣揚國威與宣慰僑胞及為維護漁民出海捕漁安全，執行護漁任務等，可謂國家海疆防衛的第一道防線。

為對勞苦功高的國軍官兵，長年保國衛民之辛勞，表達由衷的敬意與謝意，民政局由局長張乃千率隊，特於代表陳菊市長率各界代表，前往慰勞並致贈慰勞金，祝福部隊官兵弟兄們佳節愉快。

(中時)