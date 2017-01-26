訓就中心春聯送暖，祈求人人再創就業奇”雞”

岡山就服站賀新春。（吳江泉攝）

三民就服站精心布置春節氣氛 。（吳江泉攝）

為迎接農曆新年的到來，高雄市政府勞工局訓練就業中心特別在除夕前的最後一個上班日，舉辦「金雞迎新機，就業雄歡喜」活動，今（26）日到訓就中心所屬7個就業服務站辦理業務的民眾，皆獲贈「創意春聯套組」1份，除了為民眾家中增添喜氣，也祈求「就業奇『雞』」帶來喜訊。另外「財神好運」抽獎活動，也吸引不少民眾試手氣拿好禮，求職民眾大讚就服站有創意又貼心。

勞工局長鄭素玲表示，為了鼓勵求職朋友順利找頭路，訓就中心所屬「楠梓、左營、三民、中區、前鎮、鳳山、岡山」7個就服站，今日推出贈送春聯套組活動，無法到場的民眾也可上訓就中心「Job好康」臉書粉絲團，同步參加活動，希望為求職朋友帶來喜訊和好運。

訓就中心主任陳石圍預告，農曆年後，中心將於106年2月11日(六) 09:00至12:30，於福誠高中辦理今年首場大型徵才活動，相關職缺訊息可上訓就中心網站查詢，活動亦同步刊登於「愛工作」App，歡迎民眾多加利用。

(中時)