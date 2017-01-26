春節連假 奇美博物館大年初二開館
國人多喜春節假期外出走春，奇美博物館是台南最受歡迎景點之一，館方今天公布營運資訊，除夕及大年初一休館，大年初二起才開館。
奇美博物館說，奇美博物館每逢週一是休館日，但因應春節連假，大年初三照常開館營運。
奇美博物館常設展每日預約開放5000人，大年初二至大年初九每日再加2000名現場購票名額，常設展初估7000人；若是加上不需預約的「紙上奇蹟－摺紙藝術與科學」特展，每天參觀人潮約8000人。
另外，奇美博物館建築本體夜間照明原僅到晚上10時，春節期間延到晚上12時。1060126
(中央社)
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