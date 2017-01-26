歡樂宜蘭年 冬山火車站喜慶迎新春
2017歡樂宜蘭年活動將從明天起在冬山火車站舉辦，除有除夕守歲晚會外，大年初一到初五也安排各式樂團演出，周邊也有文化市集、年貨大街等活動，歡迎民眾前往參加。
春節何處去？宜蘭縣政府為讓民眾體驗最傳統的年味，自1994年起每年春節都會舉辦「歡樂宜蘭年」系列活動。2017雞年的「歡樂宜蘭年」系列活動將從27日（除夕）至2月1日（大年初五），在冬山火車站舉辦。
宜蘭縣文化局今天說，今年活動會場以糖葫蘆串為意象、展有以「串滿幸福」為題的年樹，呈現結滿生命的豐碩果實，代表生活甜蜜幸福滋味，附近老街也已布置或高掛許多燈籠，還有燈海隧道，處處點綴出年節氛圍。
這項活動最高潮是在除夕，明天晚上9時30分起將進行儀式，宣告晚會正式登場，活動內容有趕年獸、童玩闖關遊戲等演出節目，其中最特別是民眾可由行動裝置（手機或平板電腦），進入「歡樂宜蘭年」臉書，之後發送許願訊息或是撰寫貼文，15分鐘後，許下的幸福願望就會出現在影像互動區及年樹上的螢幕。
大年初一零時一到，全縣各廟宇將鐘鼓齊鳴，開啟平安又幸福的一年，屆時縣長林聰賢將於活動會場發送雞年紀念紅包，數量有限。
文化局表示，初一到初五將在冬山火車站附近舉辦「文化行春」活動，安排蘭陽歌仔戲團與各式樂團演出，展現多樣的音樂曲風，周邊也有文化市集、年貨大街等活動。
林聰賢說，雞年歡樂宜蘭年系列活動串聯冬山老街、天照宮到生態綠舟等地，變成一個廊道，在這廊道上家家戶戶張燈結綵，沿途也可看到社區的竹編藝術與各種大型燈籠造景，提供民眾感受新年的氛圍。
縣府說，為方便民眾開車前往，活動期間冬山鄉公所、冬山國中、冬山國小、慈愛路、富農路、成興路設有免費臨設停車場，歡迎利用。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。