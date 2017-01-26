歡樂宜蘭年 冬山火車站喜慶迎新春

2017歡樂宜蘭年活動將從明天起在冬山火車站舉辦，除有除夕守歲晚會外，大年初一到初五也安排各式樂團演出，周邊也有文化市集、年貨大街等活動，歡迎民眾前往參加。

春節何處去？宜蘭縣政府為讓民眾體驗最傳統的年味，自1994年起每年春節都會舉辦「歡樂宜蘭年」系列活動。2017雞年的「歡樂宜蘭年」系列活動將從27日（除夕）至2月1日（大年初五），在冬山火車站舉辦。

宜蘭縣文化局今天說，今年活動會場以糖葫蘆串為意象、展有以「串滿幸福」為題的年樹，呈現結滿生命的豐碩果實，代表生活甜蜜幸福滋味，附近老街也已布置或高掛許多燈籠，還有燈海隧道，處處點綴出年節氛圍。

這項活動最高潮是在除夕，明天晚上9時30分起將進行儀式，宣告晚會正式登場，活動內容有趕年獸、童玩闖關遊戲等演出節目，其中最特別是民眾可由行動裝置（手機或平板電腦），進入「歡樂宜蘭年」臉書，之後發送許願訊息或是撰寫貼文，15分鐘後，許下的幸福願望就會出現在影像互動區及年樹上的螢幕。

大年初一零時一到，全縣各廟宇將鐘鼓齊鳴，開啟平安又幸福的一年，屆時縣長林聰賢將於活動會場發送雞年紀念紅包，數量有限。

文化局表示，初一到初五將在冬山火車站附近舉辦「文化行春」活動，安排蘭陽歌仔戲團與各式樂團演出，展現多樣的音樂曲風，周邊也有文化市集、年貨大街等活動。

林聰賢說，雞年歡樂宜蘭年系列活動串聯冬山老街、天照宮到生態綠舟等地，變成一個廊道，在這廊道上家家戶戶張燈結綵，沿途也可看到社區的竹編藝術與各種大型燈籠造景，提供民眾感受新年的氛圍。

縣府說，為方便民眾開車前往，活動期間冬山鄉公所、冬山國中、冬山國小、慈愛路、富農路、成興路設有免費臨設停車場，歡迎利用。1060126

(中央社)