崔順實律師控檢方 惡言相向並威脅滅族
南韓總統朴槿惠好友崔順實身陷該國數十年來最大政治醜聞風暴中心，她的律師今天表示，檢察官進行訊問時，威脅要「誅滅」崔順實家族，並且惡言相向。但檢方立即否認這些檢控。
美聯社報導，檢方除否認這些指控，並對此事表示強烈遺憾。
韓聯社也報導，檢方發言人李圭(吉吉)表示，獨檢組檢察官從未如崔順實律師所說威脅要誅滅崔順實三族，獨檢組在調查時對犯罪嫌疑人及證人等沒有實施過逼供等侵害人權行為。
朴槿惠的多年好友崔順實，遭控干涉國政及向企業強索金錢，因此遭檢方拘押。朴槿惠上月也因這項醜聞遭彈劾，憲法法院正就彈劾案進行審議，裁決是否正式解除她的總統職務。
崔順實昨天被帶進檢察官辦公室時，大聲喊出對檢察官的指控，引發騷動。她向記者大喊調查不公，並說自己被迫招認關於她與朴槿惠關係的不實內容。
崔順實的律師今天指控檢方，去年耶誕夜傳訊崔順實並未知會他，違反保障取得法律諮詢權利的法律。
據崔順實律師李炅在所述，耶誕夜那次訊問持續至凌晨1時，而且檢察官在訊問過程中「惡言相向」，侵害崔順實的人權。李炅在也說，檢方威脅要「誅滅」崔順實的家族，並說要讓「崔順實，甚至她的孫子都活在羞恥中，讓他們抬不起頭」。（譯者：中央社廖禹揚）1060126
(中央社)
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