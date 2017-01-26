提前與安置兒少圍爐 林佳龍送金蛋紅包

農曆春節前夕，台中市長林佳龍今天與兒少安置機構146名孩童提前圍爐，他還分送結合互動實境的「金蛋紅包」給小朋友，並鼓勵小朋友用心念書、認真工作。

社會企業代表藍正雄今天安排安置兒少先至台中市政府台灣大道市政大樓一起寫春聯，之後再與小朋友到林酒店享用自助餐美食佳餚，林佳龍與台中市社會局長呂建德也出席餐會，與小朋友提前圍爐。

林佳龍指出，因為「藍爸爸」以及許多人的分享與關懷，讓台中成為一座充滿愛心、宜居的城市，希望孩子們以感恩的心，感謝這麼多人在其成長過程中的照顧與幫助，並期勉孩子們用心念書、認真工作，未來也有能力照顧更多的人，讓愛傳遞。

藍正雄說，安置兒少大多來自社會上特殊境遇的家庭，如何讓這些兒少感受社會溫度及支持是他一直關注的事情，希望讓每個孩子都能健康且快樂成長。

一名保護安置兒少孩子，原本應就讀小學5年級，因家庭因素，5年未上學。經過市府社會局協助，孩子已於去年入學，在保育人員的教導下，聽、說、讀、寫能力每天都在進步，並表現出對相聲的高度興趣，他今天也特別在餐會展現相聲才藝。

呂建德表示，截至今年1月底，台中市保護安置的兒童及少年將近500人，市府一直致力打造能讓兒童少年安全成長的環境，透過跨專業團隊及資源整合，讓許多無法在原生家庭成長的兒童少年獲得良好的照顧與陪伴。1060126

(中央社)