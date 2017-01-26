那瑪夏區代理區長林民傑 宣誓就職

那瑪夏區代理區長林民傑（右）宣誓就職，民政局長張乃千（中）監交。（吳江泉攝）

高雄市那瑪夏區代理區長宣誓就職典禮今（26）日上午10時30分在該區圖書館2樓禮堂舉行，在民政局長張乃千監誓及監交下，順利完成宣誓就職及交接儀式。

民政局長張乃千表示，林民傑代理區長是那瑪夏在地人，分別於91年當選高雄縣議會第15屆議員，及103年當選高雄市議會第2屆議員，不僅熟稔地方事務，而且對於議事、行政等運作也相當瞭解，具有相當豐富的行政歷練及為民服務經驗，相信那瑪夏區在林代理區長領導下，必能兼顧市政及原鄉部落發展，讓區政工作無縫接軌，順利推動區政及市政。

康議長裕成表示，市府派林民傑擔任那瑪夏區代理區長非常合適，因林民傑在擔任議員期間爭取許多原鄉的建設及福利，未來林代理區長爭取的經費，市議會一定會全力支持與協助。

林民傑代理區長說，非常感謝陳菊市長願意給他這個機會擔任那瑪夏區代理區長，更感謝市府及市議會團隊的協助，擔任代理區長是責任重大的開始，未來將會和那瑪夏區機關、學校及社團等單位合作，全力以赴爭取原鄉部落的建設及原住民的福祉，一起為那瑪夏區的未來努力，完成代理區長使命。

那瑪夏區代理區長宣誓就職典禮，議長康裕成、張勝富議員、伊斯坦大‧貝雅夫‧正福議員、俄鄧‧殷艾議員、民政局長張乃千、市政顧問、議會同仁、里長和公所同仁等150人到場觀禮，宣誓就職典禮在莊嚴隆重的氣氛中圓滿完成。

(中時)