高雄市區監理所 溫情關懷長者居住環境

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高雄市區監理所溫情關懷長者居住環境。（吳江泉翻攝）

高雄市區監理所結合華山基金會本著老吾老以及人之老，辦理歲末年終關懷長者，並協助清理居家環境，希望用愛串連各方力量，一同幫助失能、失智、失依長者。

監理所帶領替代役男結合志工，關懷與支持長輩。同時藉此公益活動，希望號召社會大眾參與志願服務，讓更多需要關懷的族群感受到社會的愛與溫暖。

這次的活動，役男們有著極深刻的體會，役男們藉由投入此次公益活動，呼籲社會大眾能多多關懷需要幫助的長者，讓他們感受到家庭與社會的溫暖。

(中時)