林志傑「大氣」回應揮拳事件 讚劉錚適應快

林志傑(左)認為衝突事件早已過去，他已經不再去想，畢竟例行賽還沒結束。(黃及人攝)

先前浙江廣廈與北京首鋼發生北京前鋒翟曉川對林志傑揮空拳事件，趁農曆新年返台放假的「野獸」林志傑，26日帶著愛妻與龍鳳胎兒女現身EMPOWER籃訓營，且首度發表回應，「我想這很正常，也不介意對方球迷對我的批評。」

林志傑強調，那是場正常比賽，只是翟曉川的揮拳動作不該出現，「既然事件過去了，我也不去多想，畢竟我們還有比賽要打，我不介意對方球迷怎麼講我，每個城市都有各自支持的球隊，要怎麼批評我都很正常。」

廣廈目前拿下24勝7敗，與遼寧並列第3，林志傑認為，當前整個團隊氣氛很好，球隊走向也很棒，至於本季成為他隊友的劉錚表現，林志傑不禁稱讚，「畢竟這是劉錚第1年打CBA，能有這樣表現已算很好，他適應蠻快的。」

看到自己多年好友許皓程如今轉任教練，林志傑坦承，要當教練是很難的事，卻也是他未來退役後的考慮方向之一，「到底我何時退役？一切就看我的身體能否繼續跟人對抗，等到當我開始跟不上對手的時候，或許就該退休了。」

由於CBA在2月5日就開始比賽，這次林志傑只能短暫返台5天，就要回去杭州備戰，「你們知道我的個性，既然我難得回來，當然想要待在家裡多陪伴家人，哪裡也不想去，或許會找些朋友來家裡一起過年。」

(中時電子報)