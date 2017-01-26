台鐵擬合法休假 交長：好服務才能獲支持

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抗議勞動條件不佳，台鐵產業工會發起除夕至初三依法休假，交通部長賀陳旦今天呼籲同仁，在尋求改革時，也要有好服務才能獲得社會大眾支持。

為抗議勞動條件不佳，台鐵產業工會發起除夕至初三依法休假活動，台鐵產業工會秘書蕭農瑀今天指出，目前已經收到近1000份連署書，列車班次可能延誤。

對此，交通部長賀陳但今天在巡視台鐵時表示，相信台鐵能派出足夠運能，別耽擱民眾返鄉重要時刻，同時呼籲同仁在尋求改革時，應該提出良好服務，才能獲得社會大眾支持。

他也強調，若是同仁不出勤，應該循合法申訴管道，否則會得不償失。

台鐵局長鹿潔身也表示，已經啟動二線支援一線的措施，絕對可以做到站不留人，讓民眾返鄉過節。1060126

(中央社)