國民黨工赴總統府前陳情 將撤離黨產會
多名中國國民黨黨工自救會成員今天赴總統府前陳情，他們說，已經在街頭表達主張42日，但仍遭相關政府部門忽視；他們說，今天會撤離不當黨產處理委員會前，但這不是結束。
國民黨新媒體部主任周柏吟等黨工自救會成員，今天赴總統府前陳情；總統府前有近百名警力、維安人員戒備。陳情民眾高喊「沒有真相、沒有正義」。
他們說，國民黨黨工自救會已在街頭表達主張達42天，但他們的主張與訴求多遭扭曲，或被政府相關部門忽視，因此，今天赴總統府陳情。
他們訴求，勞動部應積極保障勞工權益；轉型正義全民決定；弭平仇恨開啟對話；守護民主、還權法院。他們說，不要讓「不當黨產處理委員會」成為製造社會新興仇恨的源頭。
周柏吟說，今天是小年夜，所有黨工自救會的成員會在今天撤離開不當黨產委員會前，但這不是結束；不當黨產處理委員會在處理過程中，什麼是「當」？什麼是「不當」？台灣社會沒有一個答案，也沒有共識，但所有國民黨黨工與支持者已經被貼上標籤。
周柏吟指出，將思考下一波不一樣的行動跟手段，要讓外界看到他們的決心，如果他們睡在路上42天，台灣人民還是看不到他們的決心，還是看不到他們渴望溝通、渴望真相的心聲的話，「我們會覺得責任其實不完全在我們身上，所以我們今天才要來這邊，希望總統府知道她們也有很大的責任，這個責任如果她不願意擔起來的話，那我們再回到街頭上」。1060126
(中央社)
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