陸委會拍賀年片 張小月：當演員好難
行政院大陸委員會今天舉行春節前最後一場例行記者會，並發布賀年影片，陸委會主委張小月在影片中向兩岸朋友拜年。
張小月在陸委會例行記者會後與媒體記者一起觀賞影片，她笑稱拍影片當演員「真不簡單」，自己常忘詞，是NG第一名。
影片中，張小月接連介紹陸委會3位副主委邱垂正、張天欽、林正義。邱垂正在影片中「現學現賣」，用客家話講出「金雞報喜過好年，花開富貴慶團圓」；張天欽用台語講出「年年春年年富」；林正義則祝願兩岸新的一年和平穩定。
張小月最後與陸委會同仁一起賀歲，「祝福海峽兩岸所有朋友，2017金雞年喜事好運旺旺來，共創兩岸新未來」。1060126
(中央社)
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