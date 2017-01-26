新任食藥署長吳秀梅：核食、美豬嚴格把關
衛福部食品藥物管理署長姜郁美1月間退休，行政院今派任高雄醫學大學藥學院教授兼院長吳秀梅接任，將於2月10日上任，吳秀梅受訪表示，會在過年期間好好做功課、熟悉食藥署業務，近期民眾關注的核災區食品、美豬開放等議題，也將嚴格把關，食的安全一定全盤考量。
吳秀梅是高雄醫學大學藥學博士，致力於推動化妝品領域與醫學、藥學的結合，她曾任高醫大藥學系主任、香粧品學系主任等職務，也長期擔任食藥署化粧品諮議會的委員。
吳秀梅今天傍晚受訪指出，她大約2、3月前接獲高層徵詢，由於當時還在學期中，學校事務繁忙，加上學生都還要上課，她認為學期間不能中途離開，也陸續交接一些教學上的事項，因此人事令才遲至小年夜公布。
對於上任後可能面臨核災區食品、美豬開放等棘手議題，吳秀梅說，無論是食品、藥品的政策都該與時俱進，跟著時代進步，核災區食品等議題，會與各部門集思廣益、全盤考量，一定為民眾食的安全把關。
不過藥學背景的吳秀梅，是否能掌握食品相關議題，也引發外界關注。對此，她表示，食藥署本身有專業團隊，她會利用春節連假期間，好好做功課、請益，一定會熟悉各項業務。
衛福部指，吳秀梅研究專長為分析生技，並長期關注藥學領域，表現相當傑出，相信可為國人的食品藥物安全把關。
得知吳秀梅將出任食藥署長，部分醫界人士感到意外，認為吳的資歷恐難以掌管業務繁多的食藥署。不過也有許多昔日學生表示恭喜，指出吳秀梅在校園是風雲人物，教學認真、很受歡迎，且記得所有學生的姓名及特質。
(中時)
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