進入阿信、李洪基的房間！快到松菸STAYREAL特展見證自己的＃在場証明

《VOGUE》雜誌提供。

由STAYREAL與好玩國際文化聯合策劃《STAY REAL LIFE #在場証明特展》，邀請阿信、不二良、李洪基、倉石一樹、Duncan、NewNew、KEA等創作者，展現創作的無限可能，顛覆觀眾「看」展覽的想像，打開五官去「體驗」展覽，更在展場內設計許多AR互動遊戲，讓觀眾自身也成為展覽的一部分。

以電影中美式公路上充滿故事可能性的汽車旅館為發想，打造「StayReal Motel」，假想每個人的生命都是一部通往夢想而蜿蜒前進的公路電影，在這裡開啟一道道神秘的房門。阿信的房間結合了動物意象的家具和擺飾，治癒他熬夜時疲憊的心；李洪基則重現自己的個人起居房；Duncan的房間可見他創作的時間軸，更藏有每日小彩蛋給觀眾尋寶……每間房間充滿各式不同創作者的特色，大家快到現場見證自己的#在場証明吧！

《STAY REAL LIFE #在場証明特展》

展覽時間：每日11:00～19:00 (1/27除夕休館一天)

展覽地點：松山文創園區五號倉庫

展覽地址：台北市信義區光復南路133號

※來源：STAYREAL

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