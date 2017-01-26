葛仲珊《搞定小姐》詮釋堅持精神，「他們說我搞不定，但我就是不信」

《VOGUE》雜誌提供。

曾拿下金曲獎最佳新人獎的Miss Ko葛仲珊，全新專輯《皇后區的皇后》推出最新MV《搞定小姐》，她說這首歌是專輯裡最後完成的，卻放在專輯的第一首，因為代表著一種精神，「他們說我搞不定，但我就是不信，創作的過程就是要ㄍㄧㄣ下去！」

MV回到紐約拍攝，在廢棄的倉庫與曼哈頓的拳館取景，Miss Ko表示，「這首歌要提醒大家堅持下去，來打拳擊的地方體驗這個精神，就是要ㄍㄧㄣ下去！」而Miss Ko每次回紐約，都會跟她的一位舞蹈老師朋友學跳舞、加強肢體動作，這次也特別和朋友一起編了好ㄍㄧㄣ舞，簡單易學的手勢動作，大家都可以邊饒舌邊跳。

專輯的創意總監武雄提到，Ko是難得一見用功的創作者，不服輸與自知有所不足的個性，讓他拼了命去搞定所有意見，Ko的饒舌，不是悲慘世界的憤世忌俗，不是幫派角頭的逞兇鬥狠，Ko的驕傲，是拿得出證明的驕傲，Ko的憤怒，是講道理的憤怒，

受西方教育唸過法律的Miss Ko最擅長的就是思維邏輯，分析、瞭解、思考、行動、搞定，是她大腦裡處理事情的S.O.P.，當初來到人生地不熟的台北，靠著這樣的思維，處理一切發生在她周圍的大小事項，只要是大家溝通清楚的事情，她都會努力做到，並且說到做到，雖過程一定是痛苦的，耗費大量的體力與腦力，將自己逼到極限，但成果展現在眼前。這首歌的Beat是由國際知名西班牙製作團隊Cookin Soul操刀製作。

擔任這次專輯總監的Miss Ko，滿檔的工作，常常停下來回神，才發現天已經亮了，不過得知新專輯大獲好評，她開心說：「再ㄍㄧㄣ都值得！」農曆春節她將回紐約陪家人一起共度，而對於新年的願望她表示，雖然現在連睡覺的時間都不夠，但希望新的一年有時間去上表演課，藉由表演課可以更豐富自己的舞台表演與創作。

※來源：環球音樂

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