慰勉馬祖國軍 總統：把國軍招牌擦更亮

總統蔡英文今天赴馬祖慰勉國軍，這是蔡總統當選後首度到馬祖；她說，馬祖「軍愛民、民敬軍」的榜樣值得學習；要打造更堅強戰力，把中華民國國軍招牌擦得更亮。

蔡總統今天與國防部長馮世寬、參謀總長邱國正走訪馬祖，慰勉陸軍南竿守備大隊混砲連及南竿守備大隊步兵連部，並頒發慰問金；中國國民黨籍立委陳雪生、連江縣長劉增應也陪同。

蔡總統中午與軍官於勝利山莊餐敘致詞提到，今天是小年夜，很多人已經開始準備回家團圓，但是國家安全沒有假期，國軍依然堅守崗位，肩負起保家衛國的責任，馬祖是國家安全的第一線，也是台澎防衛的前哨與盾牌。

她說，這裡天氣很冷，各位在這裡值勤，比在台灣本島更辛苦，所以她今天特別到前線探視大家，除了感謝也要勉勵，幫大家打氣。

蔡總統提到，馬祖國軍與民眾的關係非常融洽，縣政府與指揮部長期以來相互合作支持，這裡「軍愛民、民敬軍」的榜樣值得本島各地學習；馬祖的國軍部隊已經打造出獨特的、精實的馬祖精神，「這是我所期待的國防」，她也期待這樣好的榜樣，可以讓更多人、尤其是讓服軍事訓練役的年輕朋友多了解，因為這就是全民國防概念的落實。

蔡總統說，國軍正在改變，而且是穩健務實的改變，透過國防的改革、精實戰訓，「我們打造更堅強的戰力，把中華民國的國軍招牌擦得更亮，讓所有弟兄姐妹以國軍為榮」。

她說，有些同仁過年留守，不能回家陪家人過節，但正是因為各位堅守崗位，所有的人民才能夠過個平安的好年，她希望幹部們務必提醒留守的人員，撥空給家人打通電話。

蔡總統期許，新的一年，大家一起把國防的工作做得更好、更精進。1060126

(中央社)