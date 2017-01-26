流浪貓攤上啃生肉 高市府稽查
傳統市場的豬肉攤上擺滿溫體豬肉，多未覆蓋或防護，致流浪貓爬上攤架生啃，形同吃剩下的才販售。高雄市政府今天稽查並要求防護，不符者依食安法裁罰。
民眾通報民興街的市場內肉攤上的溫體豬肉沒有覆蓋，逕讓流浪貓生啃豬肉，不知情的民眾還採買回家，衛生安全堪虞。
衛生局派員稽查，科長陳建榮說，了解屠宰場業者一早將豬肉置於攤架上，再到攤商業者家中收費，在攤架空窗時段內，流浪貓爬上攤架大快朵頤生啃豬肉，沒人知道。
陳建榮說，衛生局已對業者開出勸導單要求改善並做好防護，衛生局將在春節後複查防護情形，如果業者的防護不符規定就會依違反食安法開罰新台幣6萬元以上罰款。
衛生局同時通報農業局、經濟發展局和動保處，並請攤商提出申設冷凍櫃補助，以確保販售的豬肉安全無虞。1060126
(中央社)
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