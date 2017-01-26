南韓2代女團解散潮持續發酵到今年
南韓女團Wonder Girls決定正式解散。去年以來KARA、4minute、2NE1、Rainbow等紛紛解體，如今Wonder Girls成員也各奔東西，第2代女團的解散潮將發酵至今年。
南韓女團Wonder Girls的東家JYP娛樂公司今天宣布，成立10年的女團Wonder Girls已決定正式解散，為答謝粉絲，2月10日將發表最後一張數位單曲後，與粉絲離別。
南韓「TV Report」指出，JYP娛樂表示，經紀合約期滿的Wonder Girls成員譽恩和善美將離團，惠林及婑斌則與JYP娛樂續約，繼續從事包括音樂、演技、主持人等演藝工作。
JYP娛樂表示，譽恩和善美經過一番長思後，決定開拓自己的前途，而離開了JYP娛樂，實令人婉惜。
據瞭解，據相關人士透露，部分成員與JYP以外的其他經紀公司進行接觸的消息在不脛而走，因此走上了解散之路。
2007年以「Irony」出道的5人組合Wonder Girls，曾憑藉熱曲「Tell Me」、「Nobody」等人氣飆升，擁有眾多粉絲。後來因隊長先藝嫁給旅居加拿大的韓裔牧師、隊友昭熙改行演戲，由旅居香港的韓僑惠林加入，維持著目前善美、譽恩、惠林及婑斌的4人組合。1060126
(中央社)
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